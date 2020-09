The Matrix 4, Neil Patrick Harris loda Lana Wachowski: "Sta facendo un lavoro incredibile" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Neil Patrick Harris ha svelato qualche dettaglio della sua esperienza sul set di The Matrix 4, l'atteso sequel del franchise cult. The Matrix 4 avrà tra i propri protagonisti anche l'attore Neil Patrick Harris e l'attore, in una recente intervista rilasciata a The Jess Cagle Show, ha rivelato qualche dettaglio della sua partecipazione al progetto. La star ha inoltre lodato la regista e co-sceneggiatrice Lana Wachwoski per il suo ritorno nella saga sci-fi diventata cult nel corso degli anni. Neil Patrick Harris ha raccontato: "Ho una grande speranza che i fan apprezzino tutto il lavoro che Lana e tutti gli altri stanno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha svelato qualche dettaglio della sua esperienza sul set di The4, l'atteso sequel del franchise cult. The4 avrà tra i propri protagonisti anche l'attoree l'attore, in una recente intervista rilasciata a The Jess Cagle Show, ha rivelato qualche dettaglio della sua partecipazione al progetto. La star ha inoltreto la regista e co-sceneggiatriceWachwoski per il suo ritorno nella saga sci-fi diventata cult nel corso degli anni.ha raccontato: "Ho una grande speranza che i fan apprezzino tutto ilchee tutti gli altri stanno ...

