Roma, Under ad un passo dal Leicester: affare da quasi 30 milioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Niente Napoli per Under. L'esterno turco della Roma è ad un passo dal Leicester City. Ai giallorossi una cifra vicina ai 30 milioni di euro Non solo agli acquisti, la Roma lavora anche alle cessioni. I nomi in uscita sono sempre i soliti, ovvero Fazio, Jesus e Under. Vicinissimo l'addio del turco. Non al Napoli, che è stato vicinissimo al giocatore nelle scorse settimane, ma in Premier League, precisamente al Leicester City. Il club inglese è ormai vicinissimo a chiudere l'operazione. Già trovato l'accordo con l'esterno, contratto quadriennale da 2.8 milioni a stagione. quasi fatta anche per l'accordo economico con la Roma, a cui andranno ...

