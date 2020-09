Ghirelli: «La Serie C porti gioia. Sui tifosi allo stadio…» (Di mercoledì 16 settembre 2020) In occasione dei sorteggi del nuovo calendario della Serie C, il presidente Francesco Ghirelli ha parlato della nuova stagione Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione dei sorteggi della Serie C, il presidente Francesco Ghirelli ha parlato del nuovo campionato. Serie C – «Mi aspetto che il campionato possa portare un po’ di gioia, la normalità e quindi che torni il pubblico allo stadio, perché il calcio è un moderno Colosseo e senza pubblico è un’altra cosa. Dopo questi mesi di sofferenza, sarebbe bellissimo vedere che questa palla che rotola sul prato verde possa portare gioia e serenità. Penso sia l’auspicio di tutti i calciatori e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) In occasione dei sorteggi del nuovo calendario dellaC, il presidente Francescoha parlato della nuova stagione Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione dei sorteggi dellaC, il presidente Francescoha parlato del nuovo campionato.C – «Mi aspetto che il campionato possa portare un po’ di, la normalità e quindi che torni il pubblicostadio, perché il calcio è un moderno Colosseo e senza pubblico è un’altra cosa. Dopo questi mesi di sofferenza, sarebbe bellissimo vedere che questa palla che rotola sul prato verde possa portaree serenità. Penso sia l’auspicio di tutti i calciatori e ...

ILOVEPACALCIO : Live calendari #SerieC, #Ghirelli: «Mi aspetto torni il pubblico allo stadio, senza il calcio è un'altra cosa» - junews24com : Ghirelli: «Mi aspetto che la Serie C possa portare gioia. I tifosi allo stadio...» - - TMit_news : Serie C, pubblicati i gironi. Alle partecipanti si aggiungono Foggia e Bisceglie - Wasps_1907 : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Serie C - Ghirelli:«Il tifo è un fattore determinante, senza di esso non si può ripartire» LEGGI LA NEWS: h… - StabiaChannel : #JuveStabia #Serie C - Ghirelli:«Il tifo è un fattore determinante, senza di esso non si può ripartire» LEGGI LA NE… -