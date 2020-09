Fiorello su Sanremo 2021: “Senza pubblico non avrebbe senso” (Di lunedì 14 settembre 2020) Durante una scorsa intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Amadeus aveva detto che il Festival non si sarebbe fatto senza pubblico. Questo perché non trovava giusto dover tenere distanziata la platea o i membri dell’orchestra. Ecco, infatti, le sue parole su Sanremo 2021, sulle quali in seguito Fiorello si è trovato d’accordo: Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Durante una scorsa intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Amadeus aveva detto che il Festival non si sarebbe fatto senza. Questo perché non trovava giusto dover tenere distanziata la platea o i membri dell’orchestra. Ecco, infatti, le sue parole su, sulle quali in seguitosi è trovato d’accordo: Non c’è nessun piano B per, deve essere nella totale normalità. O si fa con ilo nulla. Senza ilnon si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ...

