Coronavirus, in provincia di Massa Carrara scatta la quarantena per una classe di 18 bimbi (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono entrati in classe alle 8 di mattina, ma alle 8:30 la lezione era già finita. Causa quarantena. È successo nella scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara (IL RACCONTO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LIVEBLOG - ASSEMBRAMENTI FUORI DA SCUOLE: FOTO). Una bambina ha ricevuto l'esisto del tampone anti-Covid proprio questa mattina: essendo risultata positiva e avendo la piccola già partecipato la scorsa settimana ad alcune lezioni prescolastiche con i suoi compagni, è scattata la misura. L'Ufficio di Igiene ha quindi predisposto la quarantena per l'intera classe, composta da 18 bambini, e per le tre maestre. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono entrati inalle 8 di mattina, ma alle 8:30 la lezione era già finita. Causa. È successo nella scuola elementare nel comune di Fosdinovo, indi(IL RACCONTO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LIVEBLOG - ASSEMBRAMENTI FUORI DA SCUOLE: FOTO). Una bambina ha ricevuto l'esisto del tampone anti-Covid proprio questa mattina: essendo risultata positiva e avendo la piccola già partecipato la scorsa settimana ad alcune lezioni prescolastiche con i suoi compagni, èta la misura. L'Ufficio di Igiene ha quindi predisposto laper l'intera, composta da 18 bambini, e per le tre maestre.

AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 14 settembre 2020 – altri 20 casi positivi, 5 sono rif… - MarioGuglielmi : Coronavirus, 3 nuovi decessi in Liguria. 115 contagiati, 95 sorvegliati a casa e 9 ricoverati in provincia di Imper… - Rivierapress24 : Coronavirus, 3 nuovi decessi in Liguria. 115 contagiati, 95 sorvegliati a casa e 9 ricoverati in provincia di Imper… - PalermoToday : Coronavirus, altri 65 nuovi casi in Sicilia: Palermo la provincia più colpita - MarioGuglielmi : Coronavirus, 65 nuovi positivi in Liguria, uno solo in provincia di Imperia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Coronavirus, sono 32 i nuovi casi in provincia di Reggio Emilia ReggioSera.it L’Asl di Rieti attiva le ‘Equipe anticovid’ per le scuole

In vista dell’imminente riapertura delle scuole, la Direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia l’istituzione delle ‘equipe antiCovid-19’ per le scuole. Si tratta di team di medici, tecnici della ...

Sansepolcro (Arezzo) – Precipita studente dal tetto di un capannone usato dalla scuola

Un ragazzino di 16 anni è ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi per i traumi riportati. Tragedia sfiorata nel primo giorno di scuola a Sansepolcro, in provincia di Arezzo: uno studente di 16 a ...

In vista dell’imminente riapertura delle scuole, la Direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia l’istituzione delle ‘equipe antiCovid-19’ per le scuole. Si tratta di team di medici, tecnici della ...Un ragazzino di 16 anni è ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi per i traumi riportati. Tragedia sfiorata nel primo giorno di scuola a Sansepolcro, in provincia di Arezzo: uno studente di 16 a ...