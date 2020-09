Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la permanenza (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Calciomercato in uscita è quello su cui la Juventus si sta concentrando maggiormente. Infatti, senza le dovute cessioni non è possibile acquistare altri giocatori sia per i problemi economici che di spazio in rosa. L’accordo con Higuain per la cessione è stato raggiunto, Marko Pjaca sembra essere destinato ad altre squadre di Serie A. Ora il nodo da sciogliere sembra riguardare i terzini. Al centro del mercato in uscita, infatti, ci sarebbe Mattia De Sciglio. Il terzino italiano classe ’92 arriva da una stagione in cui il suo rendimento è stato fortemente limitato dai lunghi infortuni. Per questo motivo ora non sembra più rientrare nei piani del mister Andrea Pirlo, nonostante sia una riserva che non ha mai creato problemi all’interno dello spogliatoio. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilin uscita è quello su cui lasi sta concentrando maggiormente. Infatti, senza le dovute cessioni non è possibile acquistare altri giocatori sia per i problemi economici che di spazio in rosa. L’accordo con Higuain per la cessione è stato raggiunto, Marko Pjaca sembra essere destinato ad altre squadre di Serie A. Ora il nodo da sciogliere sembra riguardare i terzini. Al centro del mercato in uscita, infatti, ci sarebbe Mattia De. Il terzino italiano classe ’92 arriva da una stagione in cui il suo rendimento è stato fortemente limitato dai lunghi infortuni. Per questo motivo ora non sembra più rientrare nei piani del mister Andrea Pirlo, nonostante sia una riserva che non ha mai creato problemi all’interno dello spogliatoio. LEGGI ANCHE: ...

