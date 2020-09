Maldini posa con la seconda maglia del Milan: “Sempre una grande emozione, club unico” (Di domenica 13 settembre 2020) Il Responsabile dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram ha pubblicato un post in cui indossa la seconda maglia che il club rossonero indosserà durante la prossima stagione, maglia presentata ieri e ispirata al Mudec. Un momento di grande nostalgia per l’ex capitano del Milan, che ha commentato così: “Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro club unico”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Il Responsabile dell’area tecnica del, Paolo, attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram ha pubblicato un post in cui indossa lache ilrossonero indosserà durante la prossima stagione,presentata ieri e ispirata al Mudec. Un momento dinostalgia per l’ex capitano del, che ha commentato così: “Grazie, indossare laaway è sempre una. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostrounico”. Visualizza questo post su ...

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, ha parlato da Rimini in occasione dell'inaugurazione del mercato estivo ai media presenti come Tuttomercato.web. Ecco le sue risposte alle domande. Su To ...

