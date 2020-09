Dopo l’inverno vedremo la luce. Speranza: “Servono mascherine e distanziamento ma abbiamo rafforzato la nostra capacità di fare test e miglioreremo ancora” (Di domenica 13 settembre 2020) “Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: Dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce”. E’ quanto ha detto a Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza. Alla vigilia della riapertura delle scuole, dice: “Nessuno pensa che la situazione sia perfetta, non abbiamo la bacchetta magica e i problemi della scuola italiana non nascono col Covid. Ma ci sono risorse senza precedenti, stiamo provando a investire sul personale scolastico e sulle attrezzature, forniremo 11 milioni di mascherine al giorno a tutti gratuitamente” Comunque, assicura Speranza, “abbiamo rafforzato di molto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 13 settembre 2020) “Dobbiamo ancora mantenere il, portare le, lavarci le mani, ma non è per sempre:l’autunno e l’invernola”. E’ quanto ha detto a Repubblica, il ministro della Salute Roberto. Alla vigilia della riapertura delle scuole, dice: “Nessuno pensa che la situazione sia perfetta, nonla bacchetta magica e i problemi della scuola italiana non nascono col Covid. Ma ci sono risorse senza precedenti, stiamo provando a investire sul personale scolastico e sulle attrezzature, forniremo 11 milioni dial giorno a tutti gratuitamente” Comunque, assicura, “di molto la ...

