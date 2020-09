Cattolici: oggi Popolo della Famiglia a congresso (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Si apre oggi pomeriggio alle ore 16 all'hotel Antonella di Pomezia (Roma) il congresso nazionale del Popolo della Famiglia, rinviato per sei mesi a causa dell'emergenza Covid. Saranno rinnovate le cariche del partito, che alle elezioni politiche del 2018 ha raccolto 220mila voti pari allo 0,7% nazionale. Si tratta di un congresso unitario che riconfermerà alla presidenza nazionale del movimento il romano Mario Adinolfi in ticket con il vicepresidente salernitano Nicola Di Matteo. La novità è il segretario nazionale, il comasco Andrea Brenna, vicesindaco di Grandate (Como) e capofila degli eletti che il Popolo della Famiglia ha fatto emergere in molte amministrazioni locali. “Il ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Si aprepomeriggio alle ore 16 all'hotel Antonella di Pomezia (Roma) ilnazionale del, rinviato per sei mesi a causa dell'emergenza Covid. Saranno rinnovate le cariche del partito, che alle elezioni politiche del 2018 ha raccolto 220mila voti pari allo 0,7% nazionale. Si tratta di ununitario che riconfermerà alla presidenza nazionale del movimento il romano Mario Adinolfi in ticket con il vicepresidente salernitano Nicola Di Matteo. La novità è il segretario nazionale, il comasco Andrea Brenna, vicesindaco di Grandate (Como) e capofila degli eletti che ilha fatto emergere in molte amministrazioni locali. “Il ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - Si apre oggi pomeriggio alle ore 16 all'hotel Antonella di Pomezia (Roma) il congresso nazionale del Popolo della Famiglia, rinviato per sei mesi a causa dell'emergenza Cov ...

Don Nomer de Lumen

Don Nomer de Lumen, sacerdote cattolico 32enne della diocesi di Antipolo, è stato trovato morto per colpi di arma da fuoco nella sua stanza, il 9 settembre. A dare la notizia è l'agenzia Fides. A trov ...

Don Nomer de Lumen, sacerdote cattolico 32enne della diocesi di Antipolo, è stato trovato morto per colpi di arma da fuoco nella sua stanza, il 9 settembre. A dare la notizia è l'agenzia Fides. A trov ...