La fine di Gonzalo Higuain | la Juventus lo dà via gratis pur di risparmiare sul suo ingaggio

Le avventure di Gonzalo Higuain nel calcio europeo sono giunte ai titoli di coda. L'argentino e la Juventus hanno firmato l'accordo per la risoluzione del contratto. Il "Pipita" potrà così siglare un biennale con l'Inter Miami di David Beckham, in MLS. La società bianconera, però, riconoscerà all'attaccante una buonuscita di 4 milioni di Euro. Poco più della metà dell'ingaggio che il giocatore avrebbe percepito nell'ultimo anno di contratto.

