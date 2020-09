Coronavirus, secondo lockdown in Israele. In Francia quasi 10.000 positivi in un giorno. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di venerdì 11 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.25 – Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 settembre Coronavirus16.30 – Il Centro Europeo Malattie boccia la riduzione della quarantena: “Impedisce la scoperta del 6 per cento dei casi” Coronavirus11.30 – Israele in lockdown per la seconda volta L’Israele torna nuovamente in lockdown. Per la seconda volta le autorità hanno disposto la chiusura totale per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia17.25 –in Italia, ildell’11 settembre16.30 – Il Centro Europeo Malattie boccia la riduzione della quarantena: “Impedisce la scoperta del 6 per cento dei casi”11.30 –inper la seconda volta L’torna nuovamente in. Per la seconda volta le autorità hanno disposto la chiusura totale per ...

Corriere : Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - LaStampa : Coronavirus, per Israele secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 6,3 milioni: è quanto emerge dai conteggi dell… - raspa90 : RT @ultimenotizie: Continuano a salire i contagi per #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute… - amerigormea : RT @ultimenotizie: Continuano a salire i contagi per #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute… -