Trump, sul coronavirus non ho mentito (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 10 SET - "Non ho mentito. Quello che ho detto è che non bisognava cadere nel panico": Donald Trump si è difeso così in un briefing alla Casa Bianca dall'accusa di aver nascosto la ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Biden: 'Trump ha mentito al Paese sul pericolo del virus'. La replica del tycoon: 'Ho agito in modo da ridurre il… - ilfoglio_it : In pubblico Trump diceva che l'epidemia sarebbe scomparsa, ma in una serie di interviste con Bob Woodward, uno dei… - repubblica : Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: 'Hanno formato onde alte. Poi sono affondate' [aggiornamento delle… - iconanews : Trump, sul coronavirus non ho mentito - relazionando : @ilriformista @pdnetwork Caro Martelli, come lei sa non cerano alternative. Il PD ha seguito una logica di contenim… -