Le repliche di Montalbano saltano lo scontro con Tu Sì Que Vales, la fiction torna su Rai1 dal 14 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Le repliche di Montalbano dovevano partire già da sabato 12 settembre, invece Rai1 ha annunciato un cambio di programmazione. La fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è ormai un cavallo di battaglia per la rete ammiraglia: ogni puntata del commissario, che sul piccolo schermo ha il volto di Luca Zingaretti, raggiunge il record di ascolti, conquistando anche 10-11 milioni di spettatori. Un successo assicurato, riproposto in un ciclo di repliche da anni, che si traducono in una fonte assicurata di share. Sarà per questo che la Rai ha deciso di essere clemente e di non “rovinare” il debutto della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, al via su Canale5 proprio sabato 12 settembre. Al posto dello storico ... Leggi su optimagazine

luce565 : @Raiofficialnews @RaiUno @Tg1Raiofficial @RaiPlay Ok, ma basta repliche di Montalbano! Le avete riproposte da poco! - MasterAb88 : @AngryMercurio Guardati le repliche di Montalbano - MasterAb88 : @Gif_di_Tina Meglio di Rai1 che manda le repliche di Montalbano in ogni dove ?????????? #DayDreamerPrimetime - medicojunghiano : RT @OltreTv: #montalbano merita di fare risultati da monocifra. È inconcepibile che in piena garanzia una TV di Stato proponga ben due volt… - dumurin : @MasterAb88 bah per Imma non è che mi preoccuperei più di tanto,non era granchè magari con le repliche crolla. Mont… -

Ultime Notizie dalla rete : repliche Montalbano Montalbano ’scansa’ Tu sì que vales DavideMaggio.it Montalbano ’scansa’ Tu sì que vales

Si prospettava uno scontro inedito tra le immarcescibili repliche de Il commissario Montalbano e il ritorno di uno degli show di punta di Canale 5, Tu sì que vales ma non sarà più così. Per contrastar ...

Le Camilleriadi a Scicli

Scicli - Evento inedito le “Camilleriadi” che hanno celebrato in chiave teatrale il Maestro Andrea Camilleri, il 6 settembre scorso, in occasione del suo 95esimo compleanno e proprio nei luoghi del “s ...

Si prospettava uno scontro inedito tra le immarcescibili repliche de Il commissario Montalbano e il ritorno di uno degli show di punta di Canale 5, Tu sì que vales ma non sarà più così. Per contrastar ...Scicli - Evento inedito le “Camilleriadi” che hanno celebrato in chiave teatrale il Maestro Andrea Camilleri, il 6 settembre scorso, in occasione del suo 95esimo compleanno e proprio nei luoghi del “s ...