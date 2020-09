L'Italia chiusa dell'estate Covid: da Nord a Sud senza turisti (Di martedì 8 settembre 2020) Ci sono le parole, l'economia che avrà un rimbalzo - così dice il ministro Roberto Gualtieri. Un economista, penseranno i nostri lettori. Macché, uno storico. E poi i soldi europei, una cascata di diamanti almeno stando agli annunci della politica, che dovrebbero arrivare nella primavera prossima - ma guai ad usarli per abbassare le tasse. E infine c'è l'Italia. Le sue città, i suoi borghi, le facce della sua gente, gli Italiani e le Italiane, con gli occhi preoccupati sopra la mascherina che copre la bocca e il naso. Chiuderli gli occhi, sulla crisi economica che ha colpito l'Italia causa coronavirus sarebbe da idioti. È da idioti. Perciò noi de “Il Tempo” li abbiamo spalancati, girando un po' l'Italia ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Italia chiusa L'Italia chiusa dell'estate Covid: da Nord a Sud senza turisti Il Tempo LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” La scuola riparte con la paura di rifermarsi. Tutte le regole per l’apertura più attesa e temuta

Far ripartire la scuola nei tempi previsti. Riuscire a tenerla aperta e a farla funzionare. A qualunque costo, o quasi. A Palazzo Chigi e a Viale Trastevere sono consapevoli che sul ritorno in classe ...

Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio in attesa di Wall Street

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in moderato rialzo dopo aver iniziato bene la settimana che porterà al meeting Bce. Ieri l'indice milanese Ftse Mib ha terminato gli scambi con un pr ...

