Coronavirus, Spallanzani: Sars-CoV-2 si riproduce in modo diverso nelle alte e nelle basse vie respiratorie (Di martedì 8 settembre 2020) Il Coronavirus si riproduce in modo diverso nelle alte e nelle basse vie respiratorie: lo ha scoperto una ricerca condotta dal team di Maria Rosaria Capobianchi, a capo del Laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in collaborazione con il Laboratorio di Virologia dell’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, diretto da Fausto Baldanti, e con l’università degli Studi di Pavia. Lo studio, pubblicato su ‘Microorganisms’, secondo gli autori apre “nuove prospettive di ricerca per la comprensione della patogenesi di Covid-19“. Lo studio ha coinvolto 6 pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - VERONA, 08 SET - E' iniziata in Veneto, all'ospedale di Verona, la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid con l'inoculazione sui primi sei volontari. Si va da uno studente 18enne ad ...

