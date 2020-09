Max Allegri resta disoccupato: il tecnico ha rifiutato una panchina (Di domenica 6 settembre 2020) Max Allegri continua a restare senza panchina. Il tecnico ha rifiutato una destinazione ed è ancora disoccupato Max Allegri ed il ritorno in panchina che tarda ad arrivare. Il tecnico continua ad essere disoccupato, anche per una sua scelta, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Come affermato da Sky Sport l’allenatore è fresco di un rifiuto. Il livornese avrebbe detto “no, grazie” alla KNVB che aveva intenzione di affidargli la panchina della nazionale olandese, rimasta vacante dopo i saluti di Ronald Koeman, volato a Barcellona ad allenare Messi. Possibile che Max non si senta pronto per allenare una selezione, lavoro totalmente diverso da quello di allenatore. ... Leggi su bloglive

Max Allegri ed il ritorno in panchina che tarda ad arrivare. Il tecnico continua ad essere disoccupato, anche per una sua scelta, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Come affermato da Sky Sport l’ ...

Leonardo spegne la pista Allegri-PSG: "Non l'ho mai contattato"

Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, allontana Allegri dalla panchina dei francesi: "Conosco Max, ma con Tuchel è tutto chiaro". Niente futuro al Paris Saint-Germain per Massimiliano Allegri. Questo ...

