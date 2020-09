Georgina Rodriguez sbarca al festival di Venezia ma un dettaglio non passa inosservato (Di venerdì 4 settembre 2020) Georgina Rodriguez è la protagonista del red carpet al festival del Cinema di Venezia 2020. L’arrivo della Rodriguez al Lido è stato salutato da decine di fotografi che ne hanno immortalato la bellezza sottolineata da un completo giacca-pantaloni bianco e la stessa Georgina ha pubblicato su Instagram foto e video dell’arrivo a Venezia. Ma un dettaglio non è passato inosservato. Un tailleur bianco ma messo in risalto le forme della Rodriguez. E c’è un dettaglio fuori posto, dalla giacca lasciata aperta si vede chiaramente l’etichetta lasciata attaccata. Leggi su people24.myblog

