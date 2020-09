Le proteste prima del via ai test per la facoltà di Medicina: «Stop al numero chiuso, la pandemia ha detto che servono più medici» (Di giovedì 3 settembre 2020) La pandemia ha evidenziato un dato: in Italia c’è una carenza di medici. Lo hanno detto tutti, anche la politica, specialmente quando l’emergenza sanitaria sembrava essere fuori controllo e si sono cercate fantasiose soluzioni per reperire esperti da inserire all’interno degli ospedali (richiamando anche pensionati). E oggi questo tema è stato riportato in auge prima dell’inizio dei test medicina che si stanno tenendo in tutta Italia. Fuori dall’Università La Sapienza di Roma ci sono stati sit-in di protesta con striscioni. LEGGI ANCHE > Gimbe: «In 7 giorni i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati del 62,1%» «La pandemia lo ha dimostrato, anche il ... Leggi su giornalettismo

