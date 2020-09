Metro B, donna si lancia su binari: salvata da militari esercito (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – Oggi pomeriggio, alle 16, una pattuglia di militari dell’esercito Italiano ha salvato una donna che si era appena lanciata sui binari. I militari del Raggruppamento Lazio-Abruzzo, a guida Comando Artiglieria Controaerei, impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”, nel corso del servizio di vigilanza presso la stazione Basilica di San Paolo della Metro B, hanno notato una donna che si era appena lanciata sui binari mentre stava per sopraggiungere un treno. A questo punto i militari intervenivano prontamente per attirare l’attenzione del macchinista affinche’ fosse arrestato il treno in tempo e contestualmente sono scesi sui binari per ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Metro donna Metro B, donna si lancia su binari: salvata da militari esercito RomaDailyNews Giovane di Frascati aggredita verbalmente in metro: “Ho solo chiesto di indossare la mascherina”

È quanto accaduto alle 6.30 di questa mattina a F., una donna di quarant’anni di Frascati, che ogni mattina prende la Metro A per raggiungere il lavoro in centro a Roma. “Ero sulla banchina della staz ...

Medico estrae un serpente dalla bocca di una donna, terrore in sala operatoria | VIDEO

Incredibile quanto accaduto in un villaggio di Levashi, in Daghestan. Un serpente è entrato all'interno della bocca di una donna che si era addormentata sotto un albero in un villaggio. I medici a que ...

È quanto accaduto alle 6.30 di questa mattina a F., una donna di quarant'anni di Frascati, che ogni mattina prende la Metro A per raggiungere il lavoro in centro a Roma. "Ero sulla banchina della staz ...