ESC2020: Daiichi Sankyo presenta nuove evidenze da ETNA-AF (Di martedì 1 settembre 2020) ... e ciò ha portato scarse prove a sostegno dell'uso quotidiano dei NAO in questa tipologia di pazienti - ha spiegato il dott. Ameet Bakhai, consulente cardiologo e direttore della ricerca e sviluppo ...

Monaco, 31 agosto 2020 – Nelle popolazioni vulnerabili come gli anziani, i pazienti fragili e quelli con insufficienza renale - una comorbilità comune per le persone con FA - l'anticoagulazione per la ...I dati dell’estensione di 78 settimane in aperto dello studio CLEAR Harmony (52 settimane) sono stati presentati al Congresso ESC 2020, dimostrando che l’acido bempedoico (NILEMDO®) è ben tollerato e ...