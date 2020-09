“Antifascista al 100%”, e con precedenti: ecco chi è l’indagato per l’omicidio del ragazzo pro-Trump (Di martedì 1 settembre 2020) Portland, 1 set – Ha 48 anni, una figlia di 11 e sui social si definisce un antifascista; a metà giugno scriveva sulla sua pagina Instagram: «Sono 100% antifa fino in fondo! Sono disposto a combattere per i miei fratelli e sorelle!». E’ Michael Forest Reinoehl, l’uomo su cui la polizia di Portland sta investigando per l’omicidio di Aaron Jay Danielson, il sostenitore del gruppo nazionalista Patriot Prayer ucciso con un colpo di arma da fuoco al petto sabato sera durante una manifestazione nel centro della capitale dell’Oregon. Secondo quanto riportato la Oregonlive la sera prima dell’omicidio Reinoehl aveva partecipato a una protesta Black Lives Matter davanti alla casa del sindaco Ted Wheeler, portandosi anche la figlia di appena undici anni, armata di una mazza da baseball. Reinoehl, che ha il pugno simbolo del Black ... Leggi su ilprimatonazionale

