Kepa con le valigie in mano: il Chelsea ha scelto il suo sostituto (Di domenica 30 agosto 2020) Doveva essere la grande risposta del Chelsea al Liverpool che aveva acquistato Alisson dalla Roma. Kepa si era presentato con grandi aspettative generali, complice il prezzo di 80 milioni sborsato dai Blues per liberarlo dall'Athletic Bilbao. Mai un estremo difensore era stato pagato così tanto nella storia del calcio. L'avventura del portiere spagnolo a Londra si è rivelata un insieme di alti e bassi. Nell'ultima stagione, inoltre, il ragazzo ha anche perso il posto da titolare a favore di Willy Caballero. Quasi scontato che si arrivi presto al divorzio con il Chelsea.sostitutoDel resto i Blues non sembrano essere rimasti a guardare. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese avrebbe già trovato il nuovo estremo difensore da affidare al tecnico Frank Lampard: si tratta di Eduard ... Leggi su itasportpress

