Coronavirus a Villaricca, ancora casi in città: 9 su 10 rientravano dalle vacanze (Di sabato 29 agosto 2020) Villaricca. Quattro nuovi positivi in città. Lo ha comunicato la sindaca Maria Rosaria Punzo attraverso un post su Facebook. Le persone attualmente positive sono dunque 10, di cui 9 rientravano dalle vacanze. “Vi assicuro che a Villaricca la situazione, al momento, è sotto controllo perché ben 9 dei 10 casi, tutti in isolamento domiciliare, provengono … L'articolo Coronavirus a Villaricca, ancora casi in città: 9 su 10 rientravano dalle vacanze Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Coronavirus in Campania. Sono stati riscontrati 24 casi positivi in un’azienda agricola di Eboli (Salerno). L’Asl di Salerno, si apprende da fonti sanitarie, ha chiesto al sindaco Massimo Cariello di ...

Sono stati rilevati 24 casi di positività al Covid-19 in una azienda agricola di Eboli. Lo comunica l’Asl di Salerno che ha chiesto al sindaco Massimo Cariello la “predisposizione di tutte le misure p ...

