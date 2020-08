Messi Inter, il piano di Suning: clausola e pool di sponsor per sorpassare il City (Di venerdì 28 agosto 2020) . Sarà difficile, ma i nerazzurri vogliono provarci L’Inter non vuole mollare la presa. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di indicare la strada per poter arrivare a Lionel Messi, anche se sarà un’operazione davvero complicata. L’Inter proverà a superare il Manchester City, ma ad oggi gli inglesi rimangono favoriti. I nerazzurri – si legge sulla rosea – contano di invogliarlo anche con gli amici Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 27 August 45% Manchester City 30% Barcelona 15% Inter 10% PSG - Sport_Mediaset : #Inter, 25 milioni di 'sconto': l'arma del fisco per arrivare a #Messi. Grazie ai vantaggi previsti per chi trasfer… - Gazzetta_it : #Psg, #Inter, #United: tutti gli iscritti nella corsa a #Messi. Ma i bookmakers dicono #City - alayla111 : RT @fede_spi: Gazzetta: “L’#Inter aspetta il momento giusto per sorpassare il #City nella corsa a #Messi” IL SORPASSO: - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, Gazzetta: Suning e una valanga di sponsor per soffiare Messi al City! -… -