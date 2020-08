Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza: “Si è aggravata” (Di venerdì 28 agosto 2020) ricoverata in ospedale. Solo ieri Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati nota alle cronache per il caso Mark Caltagirone, rendeva noto di essere risultata positiva al Coronavirus. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 agosto, è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma, stando a quanto ha appreso l’agenzia Adnkronos. Sempre all’Adnkronos la Michelazzo aveva ieri rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 dopo aver trascorso al Billionaire, in Sardegna, la serata di Ferragosto, dove nei giorni scorsi diversi membri dello staff sono sono risultati nei giorni scorsi positivi al tampone. “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è ... Leggi su caffeinamagazine

