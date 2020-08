Tragico incidente in montagna: morta alpinista trentina (Di giovedì 27 agosto 2020) incidente in montagna su Aiguille Entreves. morta un’alpinista trentina di 41 anni: tragedia sul Monte Bianco a confine tra Francia e Italia Tragico incidente questa mattina in montagna. Una donna, residente a Mezzolombardo (Trento) è morta a causa della caduta avvenuta a causa di un ancoraggio rotto, nel massiccio del Monte Bianco a confine tra la Francia e l’Italia. Il Tragico incidente è avvenuto su Aiguille Entreves questa mattina, 27 agosto, intorno alle 12.30. Insieme alla vittima vi era un’altra donna di San Carlo Cavanese (Torino), le due stavano scalando la montagna ma avevano deciso di scendere sul ghiacciaio. Le scalatrici avevano perso ... Leggi su bloglive

Olbia, incidente Pittulongu: il conducente aveva bevuto

Olbia, 27 agosto 2020 – Sono emersi nuovi particolari riguardo il tragico incidente avvenuto ieri all’alba a Pittulongu che ha provocato la morte di Lorenzo Buffa, motociclista 18enne di Golfo Aranci.

