Ordinanza Musumeci, il Tar sospende la chiusura dei centri di accoglienza migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Tar di Palermo sospende l’Ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musimeci, che aveva imposto la chiusura degli hotspot per migranti sull’isola. Secondo il Tribunale amministrativo, l’Ordinanza va oltre i poteri dei presidenti di Regione. Inoltre, il Tar mette in dubbio anche il nesso tra sbarco di immigrati e rischio sanitario per il contagio da … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : Il #governoclandestino impugna l’ordinanza della Regione Sicilia per la chiusura dei centri di accoglienza. Vergogn… - FratellidItalia : Conte impugna ordinanza di #Musumeci per chiusura hotspot in Sicilia. Il governo getta la maschera e volta le spall… - matteosalvinimi : Al fianco di Musumeci e di tutti i sindaci e governatori che chiedono al governo di fermare l’invasione in corso! U… - giovannaconfal4 : RT @repubblica: Immigrazione, il Tar sospende l'ordinanza di Musumeci: 'Va oltre i poteri delle Regioni' - Italpress : Migranti, Tar Sicilia sospende l’ordinanza di Musumeci -