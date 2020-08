Catania, il nuovo organigramma dirigenziale dell’area tecnica (Di giovedì 27 agosto 2020) nuovo organigramma dirigenziale per quanto riguarda l'area tecnica è stato ufficializzato questa mattina dal Calcio Catania. Questo il comunicato:Il Calcio Catania è lieto di annunciare la composizione dell’organigramma dirigenziale dell’area tecnica per la stagione 2020/21:- Responsabile Area tecnica – Vincenzo Guerini- Responsabile Area Scouting – Mario Marino- Responsabile Settore Giovanile – Massimiliano Borbone- Responsabile Attività di Base – Orazio ... Leggi su itasportpress

