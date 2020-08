Aguero elimina il 10 dall’account Instagram. Dietro c’è Messi? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sergio Aguero lancia un bell'indizio sul possibile futuro di Lionel Messi. Il Kun ha eliminato il numero 10 dal proprio nome utente di Instagram, ora trasformatosi in kunAguero anzichè kunAguero10. Possibile segnale riguardo ad un abbandono dell'attuale maglia indossata da Aguero al City, il 10 appunto. Che sia arrivata la volta di lasciare libera la maglia per Messi?caption id="attachment 980561" align="alignnone" width="1024" Aguero (getty images)/caption Aguero elimina il 10 dall’account Instagram. Dietro c’è Messi? ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

