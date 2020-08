Referendum sul taglio dei parlamentari, Salvini: “Ho sempre votato sì e continuerò a farlo. Si può lavorare bene anche con meno eletti” (Di martedì 25 agosto 2020) “Ho sempre votato sì e continuerò a farlo. Io ho una faccia e la Lega ha una faccia a differenza del Pd e di Renzi che prima votano no e poi per salvare la poltrona dicono forse o dicono sì. Secondo me il parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, che a margine della sua visita nel carcere di Secondigliano a Napoli ha risposto a una domanda sul Referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 20 e il 21 settembre L'articolo Referendum sul taglio dei parlamentari, Salvini: “Ho sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano

