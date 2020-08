Pelle sensibile e reattiva? Ecco come trattarla (Di martedì 25 agosto 2020) La Pelle sensibile e reattiva è una tipologia di Pelle particolare. Oltre ad aver bisogno di idratazione e nutrimento, come di consueto, necessita di qualche coccola ed attenzione in più. Infatti, tende facilmente ad arrossarsi e screpolarsi, non solo con la stagione fredda, per colpa di vento e basse temperature, ma anche con gli sbalzi termici. In estate, ad esempio, risente del sole, del caldo, del sudore e dell’aria condizionata ed è necessario trattarla con un riguardo in più. come prima cosa, la detersione deve avvenire in maniera delicata, evitando qualsiasi tipo di sfregamento. Ai classici dischetti di cotone, meglio prediligere quelli in fibra di bambù o un panno in microfibra, da abbinare ad un latte detergente lenitivo ... Leggi su dilei

onlyyythebrave : @goldenxglnd Io invece ho la pelle molto sensibile e le creme mi irritano ancora di più djieksdle i dilemmi della m… - AliManfredini : RT @SanofiGenzymeIT: La pelle delle persone che convivono con la #DermatiteAtopica grave è delicata e sensibile. Alcuni accorgimenti per l’… - SanofiGenzymeIT : La pelle delle persone che convivono con la #DermatiteAtopica grave è delicata e sensibile. Alcuni accorgimenti per… - vigilanticama : Trattamento ricco che nutre la pelle grazie all'olio di avocado, olio di mandorla, cera d'api e semi di cotogna. In… - 570__chris : bisogna solo stare attenti alla percentuale che usate e a quante volte alla settimana li usate, e a non usarli se a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelle sensibile Pelle sensibile e reattiva? Ecco come trattarla DiLei Dermoabrasione del viso: cos’è e come funziona

La dermoabrasione del viso viene eseguita attraverso il dermoabrasore, che esegue una rimozione meccanica degli strati più superficiali della pelle. Questo grazie alla rotazione velocissima di una fre ...

Macchie solari : come eliminarle al rientro dalle vacanze

Macchie solari, come eliminarle al rientro dalle vacanze. Perchè si formano, come prevenirle ed eliminarle con prodotti di bellezza o trattamenti professionali. Le macchie solari sono una problematic ...

La dermoabrasione del viso viene eseguita attraverso il dermoabrasore, che esegue una rimozione meccanica degli strati più superficiali della pelle. Questo grazie alla rotazione velocissima di una fre ...Macchie solari, come eliminarle al rientro dalle vacanze. Perchè si formano, come prevenirle ed eliminarle con prodotti di bellezza o trattamenti professionali. Le macchie solari sono una problematic ...