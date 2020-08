Morte di Viviana e Gioele, la verità dall’autopsia sui resti del bimbo (Di martedì 25 agosto 2020) Morte di Viviana e Gioele. Secondo le ipotesi della Procura di Patti si sarebbe trattato di omicidio suicidio, ma sarà l’autopsia prevista per domani sui resti del piccolo Gioele Mondello, ritrovati lo scorso 20 agosto da un volontario, a fornire le risposte che mancano nel giallo di Caronia. Le famiglie Mondello e Parisi, intanto, continuano a sostenere la ricostruzione dell’incidente. Secondo le ipotesi della Procura di Patti si sarebbe trattato di omicidio-suicidio, ma sarà l’autopsia prevista per domani sui resti del piccolo Gioele Mondello, ritrovati lo scorso 20 agosto da un volontario, a fornire le risposte che mancano nel giallo di Caronia. Al momento, infatti, in base agli esiti di alcuni accertamenti condotti dalla Scientifica ... Leggi su limemagazine.eu

Viviana Parisi era depressa ma non avrebbe mai ucciso il suo bambino. Questo è quello che sostiene la famiglia della donna trovata morta dopo essere scomparsa insieme al figlio di 4 anni a seguito di ...

Il corpo di Viviana era ai piedi del traliccio già dal 4 agosto. A rivelarlo il drone dei vigili del fuoco. PATTI (MESSINA) – Il corpo di Viviana Parisi era ai piedi del traliccio già dal 4 agosto. A ...

