Milan: alle ore 13 conferenza di Maldini, Massara e Gazidis (Di martedì 25 agosto 2020) Inizia alle ore 13 la nuova stagione del Milan con la conferenza di Gazidis, Maldini e Massara. Tune in at 13.00 CEST to catch the Season Kick-off Q&A with the management. Don't miss it, make sure you've got our App https://t.co/k2zluibzhx Live dalle 13.00 sull'#ACMilan Official App, parola alla nostra dirigenza #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/7QSWOH6Tds — AC Milan (@acMilan) August 25, 2020

