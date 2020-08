Il Bari saluta Vivarini. Auteri scalda i motori (Di martedì 25 agosto 2020) Bari - E' il giorno di Gaetano Auteri , nuovo attesissimo allenatore biancorosso. Dopo l'incontro della settimana scorsa col diesse Giancarlo Romairone e la firma di un biennale, c'è stata anche la ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Il Bari saluta Vivarini. Auteri scalda i motori: Dopo la separazione con il tecnico, in arrivo il nuovo allenatore… - TuttoBariCalcio : ?? È attesa per l'ufficialità di #Auteri, prossimo allenatore del #Bari ?? Intanto il club saluta #Vivarini,… - ginolat76 : RT @nunmedopace: Siena, Arezzo, Atalanta, Bari, Juventus, Italia, Inter. Io ogni volta che ti vedo così tutto diventa più bello. Giusto Cap… - nunmedopace : Siena, Arezzo, Atalanta, Bari, Juventus, Italia, Inter. Io ogni volta che ti vedo così tutto diventa più bello. Giu… - Noovyis : (Ufficiale: Romairone saluta il Chievo e va al Bari. Nostra indiscrezione in porto) Playhitmusic - -