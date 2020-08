I funerali a un anno dall'omicidio. "Elisa ora brilla nel firmamento" (Di martedì 25 agosto 2020) Lucia Galli Pomarelli, 28 anni, era stata strangolata il 25 agosto del 2019. E dopo 12 mesi inizia il processo al killer Un anno per imbastire la prima udienza di un processo ad un assassino che ha pure confessato; un anno per dare l'ultimo saluto alla sua vittima, con un funerale bloccato da burocrazia e lockdown. Dodici mesi esatti come oggi, il 25 agosto 2019, era domenica: Elisa Pomarelli pensava di fare in tempo entro sera a portare alla sorella le uova fresche del suo nuovo pollaio ed, invece, finì strangolata e mezzo sepolta fra i boschi della val Trebbia da Massimo Sebastiani. Lei 28 anni, lui 45; lei che né voleva né poteva pensare ad altro che ad un'amicizia, lui che sperava in una relazione. Ieri Elisa è, finalmente, tornata a casa. Come uccisa una seconda volta da un ... Leggi su ilgiornale

