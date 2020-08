L’immunologo Mantovani: “Il virus non è più gentile, è la malattia che si è attenuata. Grazie all’estate” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’immunologo Alberto Mantovani: Mantovani: “Il virus non è più gentile, è la malattia che si è attenuata, Grazie all’estate” “Il virus non è più gentile, ma la malattia in estate si è attenuata”. Lo ha detto Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University in un’intervista a 360 gradi sul Coronavirus al Corriere della Sera. Secondo il professore non c’è nessuna evidenza, messa a disposizione della comunità scientifica, che il virus sia ... Leggi su tpi

Virus1979C : L’IMMUNOLOGO ALBERTO MANTOVANI: “OCCORRE DISTINGUERE FRA IL VIRUS (CHE NON È CAMBIATO) E LA MALATTIA CHE, INVECE, S… - andvaccaro : RT @Open_gol: L’immunologo Mantovani: «Le ipotesi di un virus più gentile servono a confondere. No alle scorciatoie per il vaccino» https:/… - robreg1 : RT @Open_gol: L’immunologo Mantovani: «Le ipotesi di un virus più gentile servono a confondere. No alle scorciatoie per il vaccino» https:/… - ilnononano1 : RT @Open_gol: L’immunologo Mantovani: «Le ipotesi di un virus più gentile servono a confondere. No alle scorciatoie per il vaccino» https:/… - Open_gol : L’immunologo Mantovani: «Le ipotesi di un virus più gentile servono a confondere. No alle scorciatoie per il vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunologo Mantovani Covid: «i test sierologici non danno la patente di immunità» La Legge per Tutti