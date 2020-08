Sky - Callejon verso il ritorno in Spagna: è a un passo dal Villarreal (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo sette anni al Napoli ricchi di soddisfazione, José Maria Callejon lascerà il suo unico club italiano e la Serie A. A fine mese scadrà il suo contratto e sarà libero di accasarsi dove vuole. Leggi su tuttonapoli

Dopo sette anni al Napoli ricchi di soddisfazione, José Maria Callejon lascerà il suo unico club italiano e la Serie A. A fine mese scadrà il suo contratto e sarà libero di accasarsi dove vuole. E, se ...

23.08 10:00 - REAL SAN GIUSEPPE - Il d.g. Salviati: "Il momento del calendario è sempre affascinante, già un big match alla terza giornata" ...

