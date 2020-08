Bielorussia: decine di migliaia di persone di nuovo in piazza contro Lukashenko e la sua rielezione (Di domenica 23 agosto 2020) Un mare di persone si è riversato, di nuovo, nelle strade della capitale bielorussa Minsk e in tutto il resto del Paese, per chiedere le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko a due settimane dal contestato risultato delle elezioni che gli è valso il suo sesto mandato presidenziale. Da 26 anni il potere, il leader bielorusso avrebbe vinto, secondo i risultati diffusi dal governo ma non suffragati da alcuna conferma indipendente e messi in dubbio dall’opposizione (e non solo), nella sfida contro la candidata dell’opposizione Svetlana Tkhanovskaya, che si trova ora in Lituania. August 23, 2020 Neanche l’Unione europea ha riconosciuto il risultato delle urne. E oggi, per la seconda domenica consecutiva, i cittadini si sono radunati a decine di ... Leggi su open.online

