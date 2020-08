Oroscopo 22 agosto 2020: Vergine in rinascita, Capricorno esuberanti (Di sabato 22 agosto 2020) L’Oroscopo del 22 agosto denota una bella rinascita per i nati sotto il segno della Vergine. I Capricorno, invece, saranno un vortice di emozioni ed entusiasmo Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Questa non è la giornata adatta per prendere delle decisioni importanti. Oggi vi sentite un po’ frustrati e insoddisfatti e questo potrebbe provocarvi qualche malumore di troppo. In amore potrebbero esserci delle discussioni. Se chi vi ama, però, capirà il vostro stato d’animo, lo stesso non può dirsi per i colleghi o per il vostro datore di lavoro, quindi, prestate attenzione. Toro. Coloro i quali hanno fatto tesoro della saggezza e della pazienza in questo periodo, potranno cominciare a raccogliere i frutti del duro lavoro. ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2020: la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #agosto #2020:… - SkyTG24 : Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 agosto segno per segno - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2020: la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #agosto #2020: - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2020: la tua giornata secondo le stelle - PrimaStampa_eu : Oroscopo di oggi sabato 22 agosto segno per segno: consulta le stelle per vedere cosa ti riserva la giornata di ogg… -