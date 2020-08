PSG-Bayern Monaco, Mourinho: “I bavaresi dovranno tenere gli occhi aperti, i parigini avranno un’occasione” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tra venerdì 21 agosto e domenica 23 agosto andranno in scena le finali europee.PSG-Bayern Monaco, Rummenigge: “In EL tiferò Inter, Perisic potrebbe restare. Messi? La penso così”In Europa League sarà protagonista l'Inter di Antonio Conte che dovrà vedersela contro il Siviglia di Lopetegui, in Champions League il Bayern Monaco si troverà di fronte il PSG di Neymar e Mbappè. Proprio su quest'ultima ha detto la sua, Josè Mourinho, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN.PSG-Bayern Monaco, Thiago Silva: “Un sogno raggiungere la finale. Rinnovo? Discuterò con il club”"Penso che sia un fallimento che il Psg non abbia ancora vinto la Champions League. Dovevano ... Leggi su mediagol

