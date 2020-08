“Ma è bellissimo”. Anna Tatangelo, dopo tante voci si mostra con lui. Che non è uno qualunque… (Di venerdì 21 agosto 2020) Anna Tatangelo fa un bel tuffo in piscina in compagnia di un uomo del mistero, i suoi follower non ci hanno messo troppo ad esprimere apprezzamento nei loro confronti: “Siete bellissimi”. Anche se però una cosa non sfugge. Forme tutte al posto giusto, un sorrisone stampato in faccia e una compagnia desiderabile. La cantante condivide su Instagram uno scatto favoloso in piscina e si trova a fare il conto della sua estate “particolare”. C’è poco da dire, Anna, dopo aver rotto con Gigi D’Alessio, è ritornata a sorridere ed il merito pare tutto dell’uomo del mistero che compare nella foto. Anche se in fondo in fondo c’era da immaginarselo, quando una delusione cocente ti attraversa, non c’è niente di meglio che rifugiarsi ... Leggi su caffeinamagazine

LucaCappaii : Raga però vorrei vedere le vostre facce, sarebbe stranissimo ma bellissimo #TiziaParty - zahidwa97228599 : @Martarc32 Hai espresso un pensiero semplice ma bellissimo... ???? - alejb__ : @giograaa lo avevo visto al cinema ma bellissimo?? - xilax65 : RT @Ale79Friul: @markorusso69 Piccolo ma bellissimo centro in Trentino: il gestore di un piccolo bazar di souvenir era più impegnato a mand… - lousdaffodils : raga aiuto ma bellissimo il video di heather -

