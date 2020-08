Serbia, media: filo spinato al confine per arrestare flusso migratorio (Di giovedì 20 agosto 2020) La Serbia avrebbe cominciato a porre una barriera di filo spinato al confine meridionale con la Macedonia del Nord, con l'obiettivo di contrastare eventuali massicci flussi di migranti illegali. A ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Serbia media Serbia, media: filo spinato al confine per arrestare flusso migratorio TGCOM Serbia, media: filo spinato al confine per arrestare flusso migratorio

La Serbia avrebbe cominciato a porre una barriera di filo spinato al confine meridionale con la Macedonia del Nord, con l'obiettivo di contrastare eventuali massicci flussi di migranti illegali. A rif ...

Migrants Lives Matter: reportage da 5 confini caldi dell'Europa

‘Black Lives Matter’ hanno gridato le folle americane in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte della polizia di stato. Sull’onda delle proteste iniziate negli Stati Uniti, sia ...

