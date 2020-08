Benevento, è ufficiale: acquistato Artur Ionita a titolo definitivo (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ ufficiale il trasferimento di Artur Ionita dal Cagliari al Benevento. Il moldavo lascia la Sardegna dopo aver disputato quattro stagioni in maglia rossoblù, per un bilancio complessivo di 132 partite e 6 reti. E’ stato lo stesso Cagliari a comunicare il suo trasferimento a titolo definitivo: “Professionista serio, grande dedizione al lavoro, Artur si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità tecniche e umane: il Cagliari lo ringrazia per quanto fatto in questi anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”. Leggi su sportface

fantapazzcom : Ufficiale: secondo colpo del Benevento - sportface2016 : #Benevento Ufficiale l'acquisto di Artur #Ionita: giunge dal #Cagliari a titolo definitivo - Mediagol : #Calciomercato #Benevento, ufficiale l’arrivo di #Ionita. Il comunicato - sportli26181512 : Benevento, dal Cagliari arriva Ionita: ufficiale: Il centrocampista moldavo si trasferisce in giallorosso a titolo… - ArmandoAreniell : Doppio colpo del #Benevento -