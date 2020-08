Barcellona, Messi ha detto a Koeman che si vede più fuori che dentro i blaugrana (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua a tener banco in Spagna il futuro di Lionel Messi: ecco cosa ha detto l’argentino nell’incontro con Koeman Continua a tenere banco in Spagna il futuro di Lionel Messi. Oggi il fenomeno argentino ha incontrato il neo allenatore del Barcellona Ronald Koeman e dal faccia a faccia è emersa la volontà della Pulce. Secondo quanto riferito da Rac1, la principale radio privata della Catalogna, Lionel Messi Messi avrebbe comunicato al tecnico olandese la sua intenzione di lasciare il Barcellona. Tuttavia il sei volte Pallone d’Oro avrebbe lasciato qualche spiraglio, spiegando al tecnici di essere consapevole delle difficoltà legate a un suo eventuale trasferimento lontano dal Camp Nou, ma in ... Leggi su calcionews24

