Dj morta, scavi in un prato per trovare Gioele: “I suoi vestiti potrebbero essere lì” (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono trascorsi ormai 14 giorni da quando sono cominciate le ricerche per trovare il piccolo Gioele, ma del piccolo ancora non vi è alcuna traccia. Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato “alla ricerca di indumenti” del bimbo di 4 anni scomparso nel nulla lo scorso 2 agosto. Il prato si trova … L'articolo Dj morta, scavi in un prato per trovare Gioele: “I suoi vestiti potrebbero essere lì” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

A diciassette giorni dalla scomparsa della donna (poi trovata morta) e del piccolo di 4 anni, prendono corpo alcune piste ma restano molte domande Le fratture multiple sul corpo di Viviana Parisi, la ...

Salgono a 14 i giorni consecutivi di ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso nel nulla lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata senza vita l'8 agosto ...

