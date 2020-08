Un posto al sole, spoiler 17-21 agosto 2020: Eugenio confessa tutto a Viola (Di domenica 16 agosto 2020) Da non perdere le puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana su Rai 3 dal 17 al 21 agosto 2020. Marina e Fabrizio vivranno la loro storia d’amore senza alcun impedimento e la Giordano sembrerà rinascere dopo un lungo periodo difficile. La cosa non piacerà a Ferri, che si accorgerà di quanto senta la mancanza della donna che ha sempre amato e che non è mai riuscito a dimenticare. Nel frattempo, vedremo Eugenio e Viola in crisi. Stando alle anticipazioni della soap Un posto al sole, il magistrato non ce la farà più a tenere nascosta la verità e così si farà coraggio, raccontando alla moglie cosa è successo con Susanna. La giovane avvocatessa, dal canto suo, non ... Leggi su kontrokultura

stefanopatera : Al riparo da un sole che ti fa abbronzare cercando un posto accanto al mare, per non allungare l'agonia solare, per… - SilviaTributi : @riotta Per dirla in poche parole, addio valori, addio ideologie, conta solo un posto al sole in tv. È questa la risposta alle destre? - pennymais : Da adolescente passavo quasi tutta l'estate al mare, a casa di mia zia. Era naturale prendere le abitudini del post… - CristianaZoni : RT @VanityFairIt: Un posto non alla moda ma vicino a Cinecittà, un rifugio costruito tra le palme dove c'era sempre festa, il padre Ugo che… - LuImpavBellator : A chi non chiede scusa, e a chi non dice mai: mi manchi. Proprio lì, messo al posto di mille parole. Come il silen… -