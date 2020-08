Fabrizio Moro grande paura per il cantante a letto con febbre altissima (Di domenica 16 agosto 2020) Fabrizio Moro, la salute gli ha fatto uno scherzetto Fabrizio Moro sta vivendo un periodo difficile a causa della salute. Proprio in questi giorni è stato il cantante stesso a rivelare di essersi svegliato con la febbre. Si è preoccupato, avendo paura del coronavirus ed ha subito chiamato per essere sottoposto al tampone per il covid-19. Ha scoperto poi di non aver contratto il virus, si è soltanto ammalato per il troppo caldo e gli sbalzi di temperatura. Così ha tranquillizzato tutti affermando che l’unica colpevole del suo malore è l’aria condizionata che gli ha trafitto l’anima. È ironico, ma allo stesso tempo di poche parole. È solito condividere ogni cosa che ha a che fare con la sua vita, ... Leggi su kontrokultura

sonikmusicnet : Now playng: Fabrizio Moro - Portami via - meryanne61 : RT @Annalisa3073: Fabrizio Moro - Il senso di ogni cosa - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: Fabrizio Moro - Il senso di ogni cosa - hosotaka : Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente - Italy - Officia... - GammaStereoRoma : Fabrizio Moro - Parole rumori e giorni -