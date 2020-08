Comprendere il novecento oltre l’onda materialista: Ernst Nolte (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Ernst Nolte è considerato dai progressisti uno storico revisionista, fu oggetto di violenze da parte dei marxisti e persino Angela Merkel, che come noto non è un esempio di tolleranza né di saggezza, rifiutò di partecipare a un simposio con lui. Fu allievo prediletto di Heidegger, si formò come filosofo e si consacrò come storico. Augusto Del Noce, cattolico antifascista, scrisse che senza la chiave filosofica di Nolte non si può Comprendere il novecento. Tra Sternhell, Schmitt e Nolte Zeev Sternhell – storico marxista ed ebreo israeliano, forse il più importante e filosoficamente profondo “revisionista” del ‘900 – sostiene paradossalmente che il fascismo è una ... Leggi su ilprimatonazionale

