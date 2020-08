Guardiola: «Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti. Non siamo stati perfetti» (Di sabato 15 agosto 2020) Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’incredibile eliminazione del Manchester City dalla Champions Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’incredibile eliminazione del Manchester City dalla Champions League. Le sue parole. MATCH – «Un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti di finale. Il secondo tempo andava bene, eravamo lì, avevo la sensazione che stessimo meglio in campo, ma devi essere perfetto in questa gara e noi non lo siamo stati». VAR – «Non lo so. Non voglio parlare delle circostanze. Altrimenti sembra che mi stia lamentando o trovando delle scuse. siamo fuori. Avevo la sensazione che fossimo pronti ma facciamo ... Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Per carità, magari si rivelerà il nuovo Guardiola. Ma credo che possiamo accantonare definitivamente la favoletta d… - realvarriale : Tanto entusiasmo,pure tra alcuni colleghi,per l'esonero di #Sarri da @juventusfc e l'arrivo di #Pirlo. A parte qual… - TeofiloSteven : @tcarapezza No magari fare le analisi più sui calciatori che sull’allenatore...hanno creato molte palle gol e quest… - lorenzogizz : RT @Pirichello: Date un altro miliardo sul mercato a quel miracolato di Guardiola così magari rischia di fare una semifinale di Champions L… - ConteAlmaviva : @1897j ahah magari! ma cmq Guardiola è quello più bravo di tutti, di sicuro farà un calcio stellare anche con Berna… -

Sconcerti, la Juventus ha avuto più coraggio a chiamare Sarri un anno fa o a chiamare Pirlo ora? "Non credo si debba parlare di coraggio. Quella di Pirlo è una ...

Pirlo come Guardiola, Zidane o Leonardo? A chi assomiglia?

La scelta di Pirlo sulla panchina della Juventus sorprende, ma non è la prima volta che un ex giocatore viene improvvisamente chiamato ad allenare la squadra: è successo con Guardiola e Zidane, che pe ...

