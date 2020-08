Guida Tv Venerdì 14 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) Guida Tv Venerdì 14 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 14 agosto Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 I Migliori Anni – I migliori dei Migliori anniIl meglio di 8 edizioniore 00:00 Passaggio a Nord Ovest La battaglia di Hastings Rai 2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 I Delitti della Foresta Nera 1aTvIl corpo di una giovane donna viene scoperto in un lago. E’ la nipote del sindaco di una città della Foresta Nera. Antiche leggende parlano di fantasmi, ma la detective Maris Bächle nutre molti dubbi. Rai 3ore 20:25 Vox Populiore 20:45 Un Posto al sole ore 21:20 La Grande StoriaI Muri ore 23:50 Genova 11:36 Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:25 Come Sorelle 1×06 1a Tv Le ragazze, vincendo la diffidenza, iniziano ad ... Leggi su dituttounpop

